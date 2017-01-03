Love in the Mouse House: Street's bullish calls on Disney

Trader disclosure: On January 3, 2017 the following stocks and commodities mentioned or intended to be mentioned on CNBC's "Halftime Report" were owned by the "Halftime Report" traders:
Josh Brown: Long Stock: AAPL, AMD, AMGN, BMY,DE, DNKN, GE, GOOGL, MA, NKE,NVDA, SHAK, TWTR, XLE, YUM
Stephanie Link: Long AAPL, AGN, AIG, AMZN, APC,APD, AVGO, BAC, BHI, CAG, CAT, CB, CIEN, CMI, CSCO, CVX, CXO,DB, DOV, DOW, EL,EOG, ETFC, FB, HDS,GOOG, GOOGL, GS, IBB, JPM, JWN, LLY, LRCX, M, MAT, MDLZ,MGM, MSFT,NKE, PANW, PF, PG, RTN, SLB, STI, T, TGT, TROW, UNH, UPS, URI, WBA,WFC, WLK, WMB, X, YUM, ZION
Jon Najarian: Own Calls: AAPL,AMZN, BAC, BDX, CALM, CMA, COG, CPB, DAL, EEM, FB, FCX, FEYE, GLUU, HD, IWM,JBLU, KEY,KSU, MGM, MSFT, MSFT, OPK, PXD, STLD, UUP. Long Puts: NVDA
Pete Najarian: Own Calls: AKS, BLL, BVN, BZH, CCL, CNX, ETP,GDX, GILD, HA, JBLU, KMB, LVS, MT, NEM, P, RIO, STX, TLT, TV, UUP, XLF, WFT,WLC. Long Stock: AAPL, BAC, BLL, DIS, DISCA, GE, GILD, HD, INTC, JWN, KMI, KMIA, KO,LVS, MRK, MSFT, PEP, PFE, WYNN, XLNX. Long Puts: GGP, PJC, X
Joe Terranova: Long Stock: ADBE,CVS, FANG, GS, MCK, P, RF, SJM, VRTS.