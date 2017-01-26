    Fast Money

    Your first move for Thursday, January 26

    Final Trade: MRVL, QCOM & more
    Final Trade: MRVL, QCOM & more   

    The "Fast Money" traders gave their final trades of the day.

    Pete Najarian is a buyer of Marvell Technology.

    Steve Grasso is a buyer of Qualcomm.

    Tim Seymour is a buyer of General Motors.

    Dan Nathan is a seller the Financial Select SPDR ETF.

    Guy Adami is a buyer of Boeing.

    Trader disclosure: On Wednesday, January 25th the following stocks and commodities mentioned or intended to be mentioned on CNBC's "Fast Money" were owned by the "Fast Money" traders:

    Guy Adami is long CELG, EXAS, GDX, INTC, Guy Adami's wife, Linda Snow, works at Merck.

    Steve Grasso's firm is long: AGN, BIIB, CHK, COG, CUBA, DIA, FCX, ICE, KDUS, MFIN, MJNA, MSFT, NE, REGN, RIG, SPY, TITXF, VIRT,WDR, WLL, ZNGA. GRASSO IS LONG: CHK, EEM, EVGN, GDX, KBH, MJNA, MON, MU, OLN, PFE, PHM, QCOM, SPY, T, TWTR. GRASSO'S KIDS OWN: EFA, EFG, EWJ, IJR, SPY. NO SHORTS.

    Pete Najarian Own Calls :A, AKS, BLL, BVN, BZH, CCL, CHK, CLF,CNX, DVN, ETP, GDX, GILD, HA, HRL, KORS, MRVL, INTC, JBLU ,KKMB, LVS, MT, NEM, P, RIO, SLV, TV, UUP, XLF, WFT, WLC He owns long stock: AAPL, BLL, DIS, DISCA, GE, GILD, HD, INTC, JWN, KMI, KMIA, KO,KORS, LVS, MRK, MSFT, PEP, PFE, WYNN, XLNX, ZIOP. He owns long puts: GGP, PJC, X

    Dan Nathan is long MCD Feb put. XLI Long Feb Put Spread, FXI long Feb Put Spread

    Tim Seymour is long ABX, APC, AVP, BAC, BBRY, C, CLF, CVX, DO, DVYE, EDC, EWN, EWZ, F, FB, FCX, FXI, GM, GOOGL, GE, INTC, LQD, MOS, MCD, MUR, OIH, PG, RACE, RAI, RH, RL, SINA, SQ,T, TWTR, VALE, VZ, XOM. short: EEM, SPY, XRT;

    Tim's firm is long ABX, BABA, BIDU, CBD, CLF, EEM, EWZ, F, KO, MCD, MPEL, NKE, PEP, PF, TCEHY, SAVE, SBUX, SINA, VALE, VIAB, WMT, WEN, X, YHOO, short EWG, HYG, IWM


    Playing

    Share this video...

    ×

    Watch Next...