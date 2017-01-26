Trader disclosure: On Wednesday, January 25th the following stocks and commodities mentioned or intended to be mentioned on CNBC's "Fast Money" were owned by the "Fast Money" traders:
Guy Adami is long CELG, EXAS, GDX, INTC, Guy Adami's wife, Linda Snow, works at Merck.
Steve Grasso's firm is long: AGN, BIIB, CHK, COG, CUBA, DIA, FCX, ICE, KDUS, MFIN, MJNA, MSFT, NE, REGN, RIG, SPY, TITXF, VIRT,WDR, WLL, ZNGA. GRASSO IS LONG: CHK, EEM, EVGN, GDX, KBH, MJNA, MON, MU, OLN, PFE, PHM, QCOM, SPY, T, TWTR. GRASSO'S KIDS OWN: EFA, EFG, EWJ, IJR, SPY. NO SHORTS.
Pete Najarian Own Calls :A, AKS, BLL, BVN, BZH, CCL, CHK, CLF,CNX, DVN, ETP, GDX, GILD, HA, HRL, KORS, MRVL, INTC, JBLU ,KKMB, LVS, MT, NEM, P, RIO, SLV, TV, UUP, XLF, WFT, WLC He owns long stock: AAPL, BLL, DIS, DISCA, GE, GILD, HD, INTC, JWN, KMI, KMIA, KO,KORS, LVS, MRK, MSFT, PEP, PFE, WYNN, XLNX, ZIOP. He owns long puts: GGP, PJC, X
Dan Nathan is long MCD Feb put. XLI Long Feb Put Spread, FXI long Feb Put Spread
Tim Seymour is long ABX, APC, AVP, BAC, BBRY, C, CLF, CVX, DO, DVYE, EDC, EWN, EWZ, F, FB, FCX, FXI, GM, GOOGL, GE, INTC, LQD, MOS, MCD, MUR, OIH, PG, RACE, RAI, RH, RL, SINA, SQ,T, TWTR, VALE, VZ, XOM. short: EEM, SPY, XRT;
Tim's firm is long ABX, BABA, BIDU, CBD, CLF, EEM, EWZ, F, KO, MCD, MPEL, NKE, PEP, PF, TCEHY, SAVE, SBUX, SINA, VALE, VIAB, WMT, WEN, X, YHOO, short EWG, HYG, IWM