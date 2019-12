CCTV Script 17/04/19

— This is the script of CNBC's news report for China's CCTV on April 17, 2019, Wednesday.

说到近来中国的经济数据,我们看到几个层面的经济指标,都是高于了市场此前的预期。首先我们来说说贸易方面的数据。

在3月,中国以美元计价的出口额同比增长14.2%,大幅度高于市场预期,同时这样的增幅也创下了5个月来的新高,使得中国对外贸易顺差在3月份扩大到了326亿美元。

全球对比来看,美国等主要经济体的三月出口数据尚未公布,但单从中国的数据看,不少分析师认为,全球贸易摩擦最坏的时刻已经过去。接下来我们再来看看制造业这个重要的经济指标。

中国制造业采购经理人指数PMI在三月份达到了50.5%,重回到50%这个荣枯线线的上方也意味着,四个月以来,这个数值首次回到扩张区间。

评级机构穆迪的研报就认为,这个数据说明中国国内的需求在回升,同时工业生产的增速也在企稳。

而对比来看,美国的制造业采购经理人指数PMI在三月达到了55.3%,但欧洲就非常不如人意了,欧元区3月PMI初值仅在47.6%,创下69个月以来的最低点。

而这意味着,欧元区正在经历六年来最惨淡的经济衰退,而欧洲经济可能将是全球未来的一个重要潜在风险。最后,我们再来看看金融方面的数据,不得不说,中国在第一季度中的金融数据,超出了很多人的预期。

其中,3月末的中国M2数据,也就是广义货币供应量,同比增长了8.6%,而这个增速创下了13个月的新高。同时,3月的新增人民币贷款大幅度高于去年同期,而社会融资规模存量也同比增长10.7%。

这样的数据说明,中国宽松信用的效果明显,经济回升的预期增加,同时中国央行未来降准降息的节奏可能也会稍微缓和,而中国可能在2019年下半年看到更强劲的信贷增长。

而展望未来,在财政刺激下,中国的减税降费政策很大程度上会帮助经济再打入一针强心剂。这包括在制造业方面,包括汽车制造,石油燃料,化学制品等等制造产业的成本下降。而制造业的回暖,将会进一步吸引投资,增加就业,最终扩大消费,形成良性循环。如果我们对比一下近年来,美国的减税改革,其实可以来做一个参考。

特朗普政府从2018年开始推行的减税改革,如果从经济增长,失业率下降以及资本市场的表现来看,可以说取得了一定的成功。然而,在促进GDP方面,有批评就认为,美国的税改并不算成功,一是因为美国处于经济复苏的后半段,经济周期增长疲软下的刺激效果较弱,其次,税改利好富人和大企业,边际刺激效果有限,而第三是美国政府发起贸易冲突,使得美国经济面临更强波动和不确定性。那么这些因素可能一定程度上弱化了美国税改的效果。

而有分析指出,中国此次的减税降费规模要大于美国,并且两国税收构成也不尽不同,因此,美国的税改成果并不具有完全的借鉴意义。不过,相似的是,经济体内的降税政策,将会传导到全球经济当中,改善中国国内的实体经济和资本市场,中国经济的企稳将成为全球经济稳定器的同时,也对外资带来更大的吸引力。我们也会为您持续关注。