Your first trade for Friday, November 15

The "Fast Money" traders shared their first moves for the market open.
Pete Najarian was a buyer of Twitter.
Carter Worth was a seller of Apple.
Tim Seymour was a buyer of Nike.
Steve Grasso was a buyer of McDonald's.
Trader disclosure: Pete is long calls ALLY, APA, BABA, BBY, BP, BSX, CCJ, CENX, EEM, EQT, FCX, FEYE, GDX, GT, M, MPC, MRTX, MS, NFLX, OXY, PBR, SE, SIG, T, TPH, TPR, TWTR, VALE, VST, WFC, XLE, XOP. Pete is long stock AAPL, AXP, C, CASY, CYRX, DIS, FB, FUL, GOOS, IBM, INTC, KMI, KO, LK, LULU, LUV, MDR, MMM, MPC, MRK, MSFT, MU, NFLX, PEP, PFE, QSR, RCL, TGT, UAL, UPS, UPWK, USB, WYNN, WFC, XOM. Pete owns GE puts. Steve Grasso is long AAPL, BHC, CAR, EVGN, GE, MSFT, OLN, PFE, SAVE, SHAK, SNAP, T, TSE, WRK Grasso owns Callable Trigger contingent yield note linked to SPX, RTY, and MXEA. Grasso's kids own EFA, EFG, EWJ, IJR, SPY, TUR. Steve Grasso's firm is long BIOS, COUP, CPB, CUBA, DIA, ET, F, GDX, GE, GLD, GOLD, GSK, HPQ, IAU, IBM, ICE, KHC, MO, MSFT, NEM, NYCB, OXY, QCOM, QQQ, SLV, SNAP, SNGX, SPCE, SPY, SQQQ, T, TAP, VXX, WAB, WDR, WRK. Tim Seymour is long AMZN, AAPL, ACBFF, ACRGF, AMZA, ACB, APC, APH, BA, BABA, BAC, BIDU, BX, C, CCJ, CGC, CLF, CMG, CNTTF, CRLBF, CRON, CSCO, CWEB, CURLF, DAL, DIS, DPZ, DVYE, DYME, EEM, EUFN, EWM, FB, FDX, FXI, GE, GILD, GM, GOOGL, GTBIF,GTII, GWPH, HAL, HEXO, HK.APH, HRVOF, HVT, HYYDF, INTC, ITHUF, JD, KHRNF, KRO, KSHB, LEAF, LNTH, MAT, MCD, MJNE, MO, MOS, MPEL, MPX, MRMD, NKE, OGI, ORGMF, OTC, PAK, PHM, PYPL, RH, RL, SBUX, SQ, STZ, T, TER, TIF, TGOD, TNYBF, TRSSF, TRST, TWTR, UA, UAL, VALE, VIAB, VOD, X, XRT, YNDX, 700. Tim is short IWM, RACE, SPY, TSLA. Tim's firm is long CGC, HEXO, CRON, APH. Tim is on the advisory board of Green Organic Dutchman, Heaven, Kushco, Dionymed, Tikun Olam, CCTV, and Canndescent. Tim is the portfolio manager of the Cannabis ETF — CNBS. Stocks in the ETF must be legal in the countries in which they operate: CGC.N, ACB.TO, GWPH.O, OGI.V, CWEB, LABS.CCP, APH.TO, RIV.V, CF.TO, ZYNE.OQ, VFF.TO, CARA.O, NEPT US, KHRN.V, FIRE.TO, TLRY.O, PCLO.V, WMD.V, ZENA.ALP, EMH.V, FLWR.CXX, IIPR.K, ARNA.O, HEXO.TO, VIVO.V, NRTH.V PKI, XLY.V, YCBD US, ALEF.TO