Your first trade for Tuesday, March 10

The "Fast Money" traders shared their advice on how to make sense of the market's wild swings.
Trader disclosure: Tim Seymour is long AMZA, AMZN, AAPL, ACBFF, ACRGF, ALEF, ACB, APH, ARNA, BA, BABA, BAC, BTI, C, CARA, CCJ, CF, CGC, CLF, CNBS, CRLBF, CRON, CSCO, CWEB, CURLF, DAL, DIS, DVYE, EA, EBR, EDC, EEM, EMH, EUFN, EWM, FB, FDX, FIRE, FLWR, FXI, GE, GM, GOOGL, GTBIF, GTII, GWPH, HEXO, HK.APH, HRVOF, HVT, HYYDF, IIPR, INTC, ITHUF, JD, KERN, KHRN, KRO, KSHB, LABS, LEAF, LNTH, MAT, MCD, MJNE, MO, MOS, MPX, MRMD, NEPT, NKE, NRTH, OGI, OGZPY, ORGMF, OTC, PAK, PCLO, PHM, PKI, RIV, SBUX, SNDL, SQ, SSPKU, STZ, T, TCEHY, TER, TGOD, TLRY, TNYBF, TRSSF, TRST, TWTR, UA, UAL, VEON, VFF, VIAB, VIVO, VOD, WAB, WB, WMD, X, XLY, YCBD, YNDX, ZENA, ZYNE, 700. Tim is short SPY. Tim's firm is long CGC, HEXO, CRON, APH. Tim has outside advisory or consulting relationships with Amplify ETFs, JWAM, Kushco, Heaven, Tikun Olam, CCTV, and Volt Server. Karen Finerman's firm is long ANTM, BABA, C, CBS, CPRI, FB, GOOG, GOOGL, GLNG, GMLP, HD, JPM, LYV, SPY puts, SPY put spreads, STNG, TBT, TGT, URI, WIFI, YUMC. Her firm is short HYG, IWM, LQD. Karen Finerman is long AYR/CN, BABA, BAC, Bitcoin, Bitcoin Cash, C, CBS, CPRI, DVYE, DXJ, EEM, EPI, EWW, EWZ, DVYE, FB, GM, GMLP, GLNG, GOOG, GOOGL, JPM, LYV, KFL, MA, REAL, SEDG, TACO, WIFI. Karen Finerman is long SPY puts. Bitcoin and Ethereum are in her kids' Trust. Steve Grasso is long AAPL, ACB, BHC, CAR, EVGN, GE, MSFT, OLN, PFE, SAVE, SHAK, SNAP, T, TSE, WRK Grasso owns Callable Trigger contingent yield note linked to SPX, RTY, and MXEA. Grasso's kids own EFA, EFG, EWJ, IJR, SPY, TUR. Steve Grasso's firm is long AVYA, CG, CCJ, CPB, CUBA, EPD, ET, F, GE, GSK, HPQ, IBM, ICE, KHC, MO, MSFT, NCR, NUAN, NYCB, OPCH, OXY, QCOM, SNAP, SNGX, SPCE, T, TAP, TSE, UAL, UBER, VIAC, VOO, VST, WAB, WDR, WRK, XLE, XLF, XOM. Guy Adami is long CELG, EXAS, GDX, INTC. Guy Adami's wife, Linda Snow, works at Merck.