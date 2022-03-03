Halftime Report

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Investment Committee Disclosures

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The "Halftime Report" investment committee's current list of disclosures. Stay up-to-date with the committee's latest buys, sells, and trades. To learn more about our committee members follow the hyperlink attached to each member's name.

Josh BrownDisclosures as of 3/3/22 (1:00 PM ET):Josh is long stock AAPL, AMZN, AOS, BRK.B, BROS, CG, CHPT, CRWD, GM, GOOGL, INVH, JPM, LYV, MTTR, NVDA, ONON, RBLX, RH, SHAK, SOL.CM, SPG, UBER.
Karen FirestoneDisclosures as of 3/2/22 (1:00 PM ET):Kari is long AAPL, ADBE, ADSK, AMT, AMZN, AWK, AXP, BAH, BKNG, BX, CHTR, CME, CRM, FB, FIS, FTV, GOOGL, HD, HQY, ITGR, MSFT, NFLX, ORLY, PYPL, RMAX, SCHW, SHW, SLG, SPGI, TMO, TWLO, UNH, V, WAB, WCN.
Jenny HarringtonDisclosures as of 3/3/22 (1:00 PM ET):Jenny’s firm is long ABBV, AIN, AMAT, AMGN, APTV, AXAHY, AXP, BAESY, BASFY, BGS, BMY, BRX, CARR, CODI, CSCO, CVX, CWEN, DBSDY, DIS, DOW, DPSGY, DTEGY, DUK, EPD, ET, FB, FCX, FISV, FL, FTAI, GSK, GXO, HLPPY, HRB, HTGC, IBM, INTC, IRM, IX, JBLU, KB, KCDMY, KGFHY, KMI, KMX, LUMN, MAR, MDT, MGP, MITSY, MMM, MMP, MPW, MTRN, NAVI, NEE-P, NGG, NGLOY, NNN, NOC, NRDBY, NYCB, OKE, PANW, PARA, PFE, PPL, RE, REGN, RHHBY, RIO, ROST, SBLK, SBRA, SHEL, SKHSY, SLG, SMFG, SSREY, SYY, T, TATYY, TELNY, TER, TM, TMO, TSM, TTE, UL, UMPQ, UNM, UPMMY, URI, VEOEY, VZ, WBA, WMB, WU, XPO, ZBH, ZURVY.
Jim LebenthalDisclosures as of 3/2/22 (1:00 PM ET):Jim is long stock AAPL, ABBV, ALK, BA, BMY, BRK-B, C, CLF, CPT, CRM, CSCO, CVS, DCO, DIS, DOW, GBX, GM, GOOG, GS, HD, JPM, KMI, LOCL, MDT, MSFT, NXPI, PARA, PYPL, QCOM, RIG, RTX, SHW, TMO, TSCO, TWLO, UNP, V, WYNN.
Stephanie LinkDisclosures as of 2/22/22 (1:00 PM ET):Stephanie is long AAPL, AVGO, AXP, BA, BAC, BBWI, BBY, BMY, CAT, COIN, CSCO, CTVA, CVX, DOW, EMR, EXPE, FANG, FB, FCX, GE, HLT, HPE, IBM, JNJ, KO, MCD, MS, MTCH, MTN, NXPI, PLAN, PRU, SLB, SWK, TGT, TJX, UNH, WFC, WYNN, ZTS.
Jon NajarianDisclosures as of 3/1/22 (1:00 PM ET):Jon is long stock AAPL, ABML, AMZN, BHP, CF, FTCH, MOS, MSFT, NTR, PANW, SQ, VYGVF. Jon is long calls AAPL, ABBV, AEO, AMD, APA, BAC, BHC, BHP, BK, BTU, CLF, COP, COST, CVX, CZR, DASH, DDOG, DHI, DVN, FANG, FCX, FXI, GLD, GLNG, GOLD, GPN, GPS, HUT, IGT, JPM, LAZR, LCID, LEN, LULU, LVS, MARA, MPC, MRO, MSFT, MUR, NCLH, NFLX, NKLA, PLTR, PPC, QCOM, QQQ, RIO, SBUX, SHEL, SLB, SLV, SMH, TECK, TGT, TSLA, UAL, USFD, V, VALE, VLO, VNOM, WFC, XOM.
Pete NajarianDisclosures as of 3/3/22 (1:00 PM ET):Pete is long AAPL, BAC, C, CELH, COF, CSCO, CVX, CXM, CYRX, DHI, DIS, FB, FUL, GILD, GOOS, HD, IBM, INTC, KMI, KO, LMT, LULU, MDT, MRK, MRVL, MSFT, MU, NFLX, PEP, PFE, PYPL, SPCE, TGT, TTC, UPS, USB, VSTO, WBA, X. Pete is long calls AA, AAPL, AES, AFRM, AMD, APA, ASO, BAC, BP, BSX, CCJ, CL, CLF, COP, CRWD, CX, DB, DKNG, DOW, DVN, F, FANG, FCX, FOSL, FRO, FXI, GBX, GDX, GILD, GLD, GM, GOOGL, HOOD, HTA, IBM, IRNT, JETS, KD, KHC, KSS, LYV, MRK, MRO, MU, NCLH, NFLX, NVDA, OSTK, OXY, PARR, PINS, PLUG, PTEN, QQQ, RIG, RIVN, SBUX, SHEL, SLV, SPY, SU, TSLA, URA, WF, WFC, XLE, XOM. Pete is long puts ARKK, FB, IWM, NOK.
Shannon SaccociaDisclosures as of 2/28/22 (1:00 PM ET):Shannon is long A, AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADBE, ADI, AMT, AMZN, ANTM, APD, BBY, BK, BLK, BR, CDW, CGNX, CMCSA, CME, CMI, COST, CRM, CSCO, CSGP, DHR, DIS, EA, EBAY, EL, EOG, EQIX, FB, FCX, GOOGL, HD, HII, HON, IBM, ICE, IQV, ISRG, JOET, JPM, KEYS, LHX, MDLZ, MDT, MLM, MMC, MRK, MSFT, NEE, NFLX, PEP, PG, POOL, PRI, QQQ, SCHW, SIVB, SYK, TECH, TREX, TYL, UNH, UNP, URI, V, VLO, VMW.
Sarat SethiDisclosures as of 2/15/22 (1:00 PM ET):Sarat is long AAPL, ACN, AL, AMT, AMZN, APA, AXP, BAC, BMY, BR, BX, C, CERN, CHTR, CMCSA, CSCO, CVS, CVX, DAL, DIS, DHR, DEO, EA, EIX, ELAN, EOG, EQIX, FB, FRC, GDDY, GM, GOOGL, HON, ILMN, JNJ, JPM, LOW, MA, MLM, MRK, MS, MSFT, NSRGY, NVDA, ORCL, PEP, PRU, PXD, PYPL, QCOM, RBLX, STZ, SWK, TDG, TMO, UAL, UBER, USB, V, VMC, XPO, ZBH. Sarat's firm is long stock AAPL, ACN, AL, AMT, AMZN, APA, AXP, BAC, BMY, BR, BX, C, CERN, CHTR, CMCSA, CSCO, CVS, CVX, DAL, DIS, DISCK, EA, EIX, ELAN, EOG, EQIX, FB, FRC, GM, GOOGL, HON, ILMN, JNJ, JPM, LOW, MA, MLM, MRK, MS, MSFT, NVDA, ORCL, PEP, PRU, PXD, PYPL, QCOM, RBLX, STZ, SWK, TDG, TMO, UAL, UBER, USB, V, VMC, XPO, ZBH.
Jason SnipeDisclosures as of 2/18/22 (1:00 PM ET):Jason is long AAPL, ABBV, AMZN, AXP, BLK, CL, COST, CRM, DIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBB, IYT, KRE, LOW, MAR, MGM, MSFT, NFLX, NOW, NVDA, PANW, PG, PNC, PYPL, QCOM, SHOP, TGT, TWLO, UNH, VFH, WMT, XLB, XLE, XLF.
Bryn TalkingtonDisclosures as of 3/1/22 (1:00 PM ET):Bryn is long stock AAPL, AMZN, ARKK, BUG, COIN, ET, ETHE, GBTC, GS, JEPI, LIT, MAPS, MSFT, MTUM, NVDA, PAGP, PARA, PYPL, QQQ, QUAL, RBLX, SVAL, URNM, V, VNOM, XLE, XOP.
Joeseph TerranovaDisclosures as of 3/2/22 (1:00 PM ET):Joe is long stock AAPL, ABBV, ADM, BAC, CVS, DE, DVY, GOOGL, GS, IEMG, IHI, IWM, JOET, LULU, MRK, MS, MSFT, NKE, NOC, NVDA, ODFL, PAWZ, PXD, UNH, VGK, VRTS.
Brenda VingielloDisclosures as of 2/28/22 (1:00 PM ET):Brenda is long AAPL, ABT, AFRM, AMT, AMZN, BA, BLK, BKNG, CB, CME, COIN, CRM, CVS, CVX, DHR, DIS, ECL, EFA, FB, GE, GOOG, HON, HSY, IJH, INTC, IUSV, IVLU, IWM, JNJ, JPM, KEYS, MDLZ, MRK, MSFT, NVDA, PG, PH, PYPL, SHW, SPY, SYK, TJX, UPS, V, VCMDX, VWO, WM.
Stephen WeissDisclosures as of 3/3/22 (1:00 PM ET):Weiss is long AAPL, ADC, AMZN, BAC, CLF, DKS, EMN, FB, GOOGL, GS, GXO, JBL, JOBS, JOET, JUST, MRNA, MSFT, NXPI, ON, POAHY, TTEC, VWAGY, XPO.
Degas WrightDisclosures as of 3/1/22 (1:00 PM ET):Degas Wright is long stock AAPL, ADBE, ADSK, ALB, AMRC, AMZN, ABBV, BBY, BHP, BMY, CAT, CDW, CQP, CSX, CVS, CVX, CFG, CUBE, DIS, ENPH, EOG, ETN, EPD, FHI, FB, FTNT, GATX, GM, GIS, GOOGL, HBAN, HBI, HD, HLT, IBM, IPG, IDXX, ILMN, IX, JNJ, KEY, KMB, MA, MANH, MDRX, MET, MGM, MGRC, MS, MSFT, MTZ, NFLX, NUE, NVDA, NVR, NWE, NWBI, OLED, ORCL, PBCT, PEP, PFE, PNW, PPL, PWR, PYPL, RCII, REGN, RMD, ROK, SFM, SPG, SPGI, SQ, STX, T, TSLA, TMO, TXN, UNH, UPS, VEEV, VMC, VZ, XEL. Degas' Firm is long stock ABB, ABEV, AMX, AR, AZN, BCE, BNS, BP, BSBR, CAJ, CNI, ERIC, GGB, GSK, IBN, IHG, INFY, MFC, NMR, NVO, NVS, QSR, SAP, SONY, TM, TSM, TTE, UL, UMC.