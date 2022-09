Canela.TV, un servicio gratuito de streaming en español con 23 millones de usuarios, lanza programas originales

Un "streamer" advenedizo en español está dando un gran paso hacia el contenido original.

Canela Media estrenará un programa diario de noticias de entretenimiento, "¡Ponle Canela!", en su plataforma de streaming, Canela.TV, el 10 de octubre. "Secretos De Villanas", una serie de telerrealidad que pone a algunas conocidas actrices de telenovelas bajo un mismo techo para revelar secretos sobre sus vidas y carreras que se estrenará el 20 de octubre.

Al lanzar su propio contenido original, Canela.TV está siguiendo los pasos de servicios de transmisión mucho más grandes y maduros como Netflix y Hulu que históricamente han atraído a audiencias con contenido con licencia con la esperanza de que se queden a ver series y películas originales.

La medida lleva a Canela Media aún más lejos en un ecosistema de transmisión abarrotado. Pero la fundadora Isabel Rafferty dijo que la compañía encuentra su nicho en una oportunidad para servir mejor a la comunidad hispana en los Estados Unidos.

