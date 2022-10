Dow sube más de 700 puntos el viernes mientras Wall Street logra su mejor semana desde junio

Traders on the floor of the NYSE, Oct. 21, 2022.

Las acciones subieron el viernes cuando Wall Street cerró una semana volátil con una nota alta a pesar de algunos informes de ganancias decepcionantes.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 748.97 puntos, o un 2.47%, para cerrar en 31,082.56. El S&P 500 subió un 2.37% hasta los 3,752.75. Mientras que el Nasdaq Composite, enfocado en la tecnología, subió un 2.31% a 10,859.72.

Los movimientos del viernes extendieron las ganancias del mercado para la semana. El S&P 500 y el Dow Jones ganaron un 4.7% y un 4.9%, respectivamente, mientras que el Nasdaq subió un 5.2%. Fue la mejor semana desde junio para los tres promedios principales.

El avance se produjo a pesar de que el rendimiento del Tesoro a 10 años subió a su nivel más alto desde 2008 y una mezcla de informes de ganancias corporativas.

"Creo que al final de la semana pasada el mercado se sobrevendió un poco técnicamente. Y como hemos visto tantas veces en el pasado, cuando las cosas se ponen lo suficientemente negativas, se convierte en una especie de indicador contrario para un rebote," dijo Randy Frederick, director gerente de operaciones y derivados del Centro Schwab de Investigación Financiera.

"Pero como cualquier otro rebote que hemos tenido, no ha sido muy bien sostenido ... Un rebote hoy no necesariamente significa que continuará hasta la próxima semana. Si lo hace, sospecho que no será más de uno o dos días," agregó Frederick.

Las acciones bancarias fueron un punto brillante el viernes, con Goldman Sachs ganando un 4.6% y JPMorgan Chase añadiendo un 5.3%.

Los informes de ganancias limitaron las ganancias para el mercado. Los componentes del Dow, American Express y Verizon, cayeron un 1.6% y un 4.5%, respectivamente, después de sus informes trimestrales. En tecnología, la compañía de redes sociales Snap cayó un 28% después de reportar un ingreso trimestral de $1.13 mil millones, una cifra por debajo de las expectativas.

Los rendimientos del Tesoro cayeron desde sus máximos el viernes por la mañana después de un informe del Wall Street Journal que decía que funcionarios de la Fed están preocupados por un ajuste excesivo con grandes aumentos de tasas. Dicho informe pareció haber impulsado las acciones.

Las agresivas alzas de tasas del banco central han sido un factor importante en la caída de las acciones en un mercado bajista este año, y los operadores han seguido aumentando sus estimaciones de dónde se detendrá la Fed.

"Realmente necesitamos una pausa de la Fed. No tanto como para negar rotundamente futuros aumentos de tasas, sino como para decir que todas las reuniones son en vivo, y si los datos siguen nuestro camino, después de la primera mitad del 23 no tenemos que hacer más", dijo el estratega jefe de acciones de Stifel, Barry Bannister, en "Squawk on the Street".



Traducido por Jacqueline Mata