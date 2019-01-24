Your first trade for Thursday, January 24

The "Fast Money" traders shared their first moves for the market open.
Pete Najarian was a buyer of Amarin.
Tim Seymour was a buyer of Caterpillar.
Steve Grasso was a buyer of McDonald's.
Guy Adami was a buyer of Xilinx.
Trader disclosure: Pete Najarian is long calls AA, AMRN, CSCO, EEM, EWZ, IQ, M, MDR, MS, MTG, SQ, V, VALE. Pete is long stock AAPL, ABBV, AMP, BAC, CAT, DIS, EBAY, FB, FUL, GM, HAL, HD, HLT, IBM, INTC, JPM, KMI, KO, LEN, LOW, LULU, LVS, MRK, MSFT, NFLX, NSC, PEP, PFE, TGT, UPS, UPWK, USB, XOM. Pete is long GE, IWM puts. Tim Seymour is long ACBFF, AMZA, ACB, APC, APH, BA, BABA, BAC, BIDU, BX, C, CCJ, CGC, CLF, CMG, CNTTF, CRON, CSCO, CWEB, DAL, DIS, DPZ, DVYE, EEM, EUFN, EWM, FB, FDX, FXI, GE, GILD, GM, GOOGL, GTII, GWPH, HAL, HK.APH, HYYDF, INTC, ITHUF, JD, KHRNF, KSHB, LEAF, MAT, MCD, MJNE, MO, MOS, MPEL, MPX, MRMD, NKE, OGI, ORGMF, OTC, PAK, PHM, PYPL, RH, RL, SBUX, SQ, STZ, T, TER, TIF, TGOD, TRSSF, TRST, TWTR, UA, UAL, VALE, VIAB, VOD, X, XRT, YNDX, 700. Tim is on the advisory board of Tikun Olam, TGOD, CCTV, Canndescent, and MJ Holdings. Tim is short IWM, RACE, SPY. Tim's firm is long CGC, HEXO, TLRY, CRON, APH. Steve Grasso is long stock AAPL, BABA, BHC, CAR, CGC, CRON, EVGN, GE, JCP, LEN, MJNA, OSTK, PFE, RAD, SNAP, SQ, T, TWTR. Grasso owns Callable Trigger contingent yield note linked to SPX, RTY, and MXEA. Grasso's kids own EFA, EFG, EWJ, IJR, SPY, TUR. Grasso's firm is long stock APC, BGCP, COTY, CUBA, CXO, DVN, F, FDX, GE, GLD, GSK, HPQ, IAU, IBM, ICE, KHC, LEN, MAT, MSFT, MJNA, NE, NMRK, QCOM, QQQ, RIG, SNAP, SNGX, SPY, T, URI, WDR, WHR, WPX, ZNGA. Guy Adami is long CELG, EXAS, GDX, INTC. Guy Adami's wife, Linda Snow, works at Merck.