Your first trade for Thursday, May 9

The "Fast Money" traders shared their first moves for the market open.
Pete Najarian was a buyer of Delta Airlines.
Tim Seymour was a buyer of U.S. Steel.
Steve Grasso was a buyer of McDonald's.
Guy Adami was a buyer of Wynn Resorts.
Trader disclosure: Pete Najarian is long calls AAL, AMD, AMRN, ASHR, BABA, CSCO, CVE, DVN, ECA, FCX, FXI, GDX, INTC, JEF, JNPR, KNX, LPL, MMM, MRVL, NKE, NLSN, OIH, ORCL, OXY, PAGS, PINS, QEP, QQQ, UAL, UPWK, XLNX, XME. Pete is long stock AAPL, ABBV, BAC, DIS, FB, FUL, GM, GOOS, HAL, IBM, INTC, KMI, KO, LEN, LULU, LUV, LVS, MPC, MRK, MSFT, NFLX, NKE, PEP, PFE, QCOM, TGT, TPX, UPS, UPWK, USB, XOM. Pete owns puts GE. Tim Seymour is long AMZN, AAPL, ACBFF, ACRGF, AMZA, ACB, APC, APH, BA, BABA, BAC, BIDU, BX, C, CCJ, CGC, CLF, CMG, CNTTF, CRLBF, CRON, CSCO, CWEB, CURLF, DAL, DIS, DPZ, DVYE, DYME, EEM, EUFN, EWM, FB, FDX, FXI, GE, GILD, GM, GOOGL, GTBIF,GTII, GWPH, HAL, HEXO, HK.APH, HRVOF, HVT, HYYDF, INTC, ITHUF, JD, KHRNF, KRO, KSHB, LEAF, LNTH, MAT, MCD, MJNE, MO, MOS, MPEL, MPX, MRMD, NKE, OGI, ORGMF, OTC, PAK, PHM, PYPL, RH, RL, SBUX, SQ, STZ, T, TER, TIF, TGOD, TNYBF, TRSSF, TRST, TWTR, UA, UAL, VALE, VIAB, VOD, X, XRT, YNDX, 700. Tim is short IWM, RACE, SPY, TSLA. Tim's firm is long CGC, HEXO, CRON, APH. Tim is on the advisory board of Green Organic Dutchman, Heaven, Kushco, Dionymed, Tikun Olam, CCTV, and Canndescent. Steve Grasso is long stock AAPL, BHC, CAR, EVGN, GE, LEN, MJNA, OLN, PFE, T, WRK. Grasso owns Callable Trigger contingent yield note linked to SPX, RTY, and MXEA. Grasso's kids own EFA, EFG, EWJ, IJR, SPY, TUR. Grasso's firm is long stock BA, BIOS, CPB, CUBA, DIA, ELAN, EOG, F, GDX, GE, GLD, GOLD, GSK, HPQ, IAU, IBM, ICE, KHC, MSFT, NEM, QCOM, QQQ, SNAP, SNGX, SPY, SQQQ, T, WAB, WDR, WRK. Guy Adami is long CELG, EXAS, GDX, INTC. Guy Adami's wife, Linda Snow, works at Merck.